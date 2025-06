Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug im Gegenverkehr - Zeugen und Geschädigte gesucht

Lipprechterode (ots)

Ein Renault mit einem Kennzeichen aus dem Eichsfeldkreis befuhr am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr die Hauptstraße von Lipprechterode. Hierbei geriet der Fahrer Angaben von Zeugen mehrfach in den Gegenverkehr, sodass ein Fahrzeugführer ausweichen musste und eine Notbremsung einleitete, um eine Kollision zu vermeiden. Beide Fahrer fuhren anschließend in unbekannte Richtung davon.

Beamte des Inspektionsdienstes leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein und suchen nun nach weiteren Zeugen und dem Fahrer, der die Notbremsung einleiten musste. Entsprechende Personen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0167314

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell