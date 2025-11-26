Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf - Auf parkenden Pkw aufgefahren ---

Diepholz (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist eine 85-jährige Fahrerin am Dienstag gegen 09.40 Uhr nach rechts von der Straße abgekommen und ungebremst auf einen geparkten Pkw aufgefahren. Die 85-Jährige war auf der Straße Im Flecken (B 51) unterwegs, als sie von der Straße geriet. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und konnte sich nicht an den Unfall erinnern. Der Rettungsdienst versorgte die 85-Jährige. Ihr Pkw und auch der geparkte Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 7000 Euro.

