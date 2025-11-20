PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Adventskonzert des Polizeipräsidiums

Trier (ots)

Am Dienstag, 2. Dezember, um 19 Uhr, laden Polizeipräsidentin Anja Rakowski, die Hohe Domkirche St. Peter Trier und die Polizeiseelsorge in die Hohe Domkirche St. Peter zum Adventskonzert des Polizeipräsidiums ein. Der Eintritt ist frei. In bewährter Tradition wird um eine Spende für einen sozialen Zweck, der noch bekanntgegeben wird, gebeten.

Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz unter Leitung von Florian Weber gestaltet gemeinsam mit Domorganist Marcel Eliasch das diesjährige Adventskonzert musikalisch. Polizeiseelsorger Hubertus Kesselheim rundet das Programm mit Wortbeiträgen ab. Unter der Stückauswahl befinden sich klassische Werke von Michael Haydn und Georg Friedrich Händel sowie bekannte Weihnachtslieder wie "Let the bells ring!", die Titelmusik aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und "Tochter Zion".

Mit dem Benefizkonzert möchte sich die Polizei bei den Menschen der Region für die Zusammenarbeit, die Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen in den zurückliegenden beiden Jahren bedanken.

Polizeipräsidentin Anja Rakowski lädt die Bürgerinnen und Bürger herzlich zu diesem außergewöhnlichen Konzerterlebnis ein und freut sich, wenn viele Menschen das Konzert im Trierer Dom besuchen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

