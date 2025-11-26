Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Jugendlicher angegriffen, Täter im Zug festgenommen ---

Diepholz (ots)

Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr wurde ein 15-Jähriger in der Syker Straße in Bassum von einer Gruppe gleichaltriger Jugendlicher angegriffen und verletzt.

Der 15-Jährige war mit seinem Freund zu Fuß in der Syker Straße unterwegs, als eine Gruppe von ca. 15 Jugendlichen ihnen entgegenkam. Aus der Gruppe heraus wurde der 15-Jährige zunächst angepöbelt und unmittelbar darauf von Pfefferspray im Gesicht getroffen. Danach wurde er ins Gesicht geschlagen, auch mit einem Teleskopschlagstock. Die Angreifer ließen schnell von dem 15-Jährigen ab und flüchteten in Richtung Bahnhof. Nach ersten Informationen war die Gruppe in einen Regionalzug Richtung Bremen gestiegen.

Mehrere Streifenwagen erwarteten den Zug im Bahnhof Kirchweyhe und konnten die Gruppe Jugendlicher, im Alter von 15 bis 17 Jahren, antreffen. Sie wurden von der Polizei aus dem Zug geholt und ihre Personalien wurden aufgenommen. Im Rahmen der Kontrolle konnten auch ein Schlagstock und Reizgas aufgefunden werden.

Zwei Jugendliche wurden von der Polizei zur Dienststelle verbracht. Die restliche Gruppe konnte, nach Feststellung der Personalien, ihre Reise fortsetzen. Die zwei zur Dienststelle verbrachten Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

