Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, mögliche Zeugen zu Einbrüchen gesucht - Rehden, Unfall mit zwei Verletzten - Diepholz, Unfallverursacherin gesucht ---

Diepholz (ots)

Bassum - Einbrüche in Wohnhäuser

Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag, im Zeitraum von circa 11:20 Uhr bis 22:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Bungalow in der Straße Am Haferkamp. Im Wohnhausinneren durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und entfernten sich dann mit unbekanntem Diebesgut. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es unweit entfernt in der Getrude-Stein-Straße. Im Zeitraum von circa 13:30 Uhr bis 17:40 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Auch hier wurden diverse Räume durchsucht. Das Diebesgut kann derzeit noch nicht genauer beziffert werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Pkw nimmt die Polizei Syke unter 04242-9690 entgegen.

Rehden - Unfall mit zwei Verletzten

Ein 28-jähriger Barnstorfer war am Donnerstagmittag mit seinem Pkw auf der Schulstraße unterwegs. In Höhe der Kreuzung zum Mühlenweg missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 55-Jährigen aus Rehden. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, wodurch sich die beiden Pkw-Insassen leicht verletzten. An den Pkw entstand zudem ein Sachschaden von 16000 Euro.

Diepholz - Pkw-Führerin nach Zusammenstoß mit 13-jährigem Radfahrer gesucht

Ein 13-jähriger Junge war am Donnerstag, gegen 11:30 Uhr, mit seinem Fahrrad auf der Flöthestraße in Fahrtrichtung Mollerstraße unterwegs. Beim Versuch die Flöthestraße in Höhe des dortigen Kreisverkehrs zu queren, wurde der Junge von einer von links kommenden Frau im Pkw übersehen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Die Frau erkundigte sich noch nach dem Wohlbefinden des Jungen, welcher unverletzt blieb. Danach verließ die Frau den Unfallort. Im Nachgang konnte am Fahrrad des Jungen ein leichter Schaden festgestellt werden. Die Polizei Diepholz bittet nun darum, dass die unfallbeteiligte Frau oder mögliche Zeugen sich unter 05441-9710 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell