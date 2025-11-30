Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 30.11.2025

Polizeikommissariat Syke

Twistringen - Körperliche Auseinandersetzung einer Personengruppe Am Samstagabend, den 29.11.2025, kam es gegen 21:20 Uhr, in der Brunnenstraße in Twistringen, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Auf einem Parkplatz eines ansässigen Discounters gerieten aus bislang ungeklärten Gründen circa fünf Personen aus einer Personengruppe in einen Streit. Aus diesem Streit heraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Im Zuge dieser wurde eine Person nicht unerheblich verletzt. Nach ambulanter Versorgung in einem Krankenhaus konnte die verletzte Person entlassen werden. Weitere Personen wurden vor Ort durch die eingesetzten Kräfte der Polizei befragt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Polizeikommissariat Sulingen

Sulingen - Trunkenheitsfahrt mit 1,80 Promille Am 30.11.2025 gegen 02:48 Uhr wurde durch Beamte des Polizeikommissariat Sulingen eine 41jährige Kirchdorferin in Sulingen in der Lindenstraße kontrolliert. Die Fahrzeugführerin war zuvor mit ihrem Pkw gefahren. Im Rahmen der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt und der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein einbehalten.

Ehrenburg - Verkehrsunfall mit Fahrrad unter Alkoholeinfluss Mit deutlich über drei Promille stürzte am Samstagmorgen gegen 07:08 Uhr im Bereich Ehrenburg auf einem Geh- und Radweg längs der Landesstraße 341 eine 38jährige Ehrenburgerin mit ihrem Fahrrad. Die Radlerin wurde leicht verletzt und ihr wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

