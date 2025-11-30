Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Eydelstedt, schwerer Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 13:24 Uhr, kam es auf der Schweringhauser Straße (K38) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw besetzt mit einem 20-jährigem Fahrer und einem 20-jährigem Beifahrer (beide aus Eydelstedt) prallte gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum. Auf gerader Strecke war der Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer schwer und der Beifahrer lebensgefährlich verletzt. Die Unfallstelle bleibt aktuell für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Angaben zum Sachschaden können derzeit noch nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell