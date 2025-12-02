PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - BMW beschädigt

Papenburg (ots)

Am Freitag, dem 28. November 2025, gegen 13:30 Uhr, kam es in der Russelstraße in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin mit einem Mercedes beim Rückwärtsausparken einen in einer Parklücke geparkten BMW. Anschließend entfernte sich die Fahrerin unerlaubt vom Unfallort. Es werden Zeugen gesucht, insbesondere eine mutmaßliche Zeugin, die sich zur Unfallzeit in einem roten Pkw in unmittelbarer Nähe des Unfallortes befand. Der entstandene Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

