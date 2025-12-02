Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Einbruch in Restaurant - Polizei sucht Eigentümer (Ergänzung Foto Eisenstange)

Bild-Infos

Download

Neuenhaus (ots)

In der Nacht zu Montag, dem 10. November 2025, zwischen 01:52 Uhr und 05:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant an der Nordhorner Straße in Neuenhaus. Zwei bislang unbekannte Täter überwanden zwei Zäune, um auf das Gelände zu gelangen. Im Inneren entwendeten sie einen Tresor aus einem verschlossenen Raum sowie Bargeld aus zwei weiteren Tresoren.

Bei der Tatausführung wurden eine Leiter und zwei Eisenstangen verwendet, die aus dem unmittelbaren Tatortbereich stammen. Diese Gegenstände ließen die Täter am Tatort zurück und sie wurden sichergestellt. Die Polizei Nordhorn sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer dieser Gegenstände.

Bilder der sichergestellten Gegenstände sind beigefügt.

Zeugen oder Personen, die Angaben zu den Gegenständen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05921/3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell