Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung und Diebstahl an Pkw in Nordhorn - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, dem 01.12.2025, 17:00 Uhr, und Dienstag, dem 02.12.2025, 13:30 Uhr, kam es in der Zamenhofstraße zu einer Sachbeschädigung und einem Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug.

Bislang unbekannte Täter beschädigten einen am Parkstreifen abgestellten grauen Skoda Fabia. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sowohl außen als auch im Innenraum des Pkw mutwillig Schaden verursacht. Unter anderem wurde die Karosserie im hinteren Bereich durch Gewalteinwirkung beschädigt, Sitzflächen wurden aufgeschlitzt und verschiedene Gegenstände im Fahrzeug beschädigt. Zudem entwendeten der oder die Täter einen Bluetooth-Transmitter aus dem Pkw.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

