PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung und Diebstahl an Pkw in Nordhorn - Polizei sucht Zeugen

POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung und Diebstahl an Pkw in Nordhorn - Polizei sucht Zeugen
  • Bild-Infos
  • Download

Nordhorn (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, dem 01.12.2025, 17:00 Uhr, und Dienstag, dem 02.12.2025, 13:30 Uhr, kam es in der Zamenhofstraße zu einer Sachbeschädigung und einem Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug.

Bislang unbekannte Täter beschädigten einen am Parkstreifen abgestellten grauen Skoda Fabia. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sowohl außen als auch im Innenraum des Pkw mutwillig Schaden verursacht. Unter anderem wurde die Karosserie im hinteren Bereich durch Gewalteinwirkung beschädigt, Sitzflächen wurden aufgeschlitzt und verschiedene Gegenstände im Fahrzeug beschädigt. Zudem entwendeten der oder die Täter einen Bluetooth-Transmitter aus dem Pkw.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 11:26

    POL-EL: Meppen - Körperliche Auseinandersetzung vor Marienschule

    Meppen (ots) - Am Mittwoch, dem 26. November 2025, gegen 16:45 Uhr, kam es in der Marienstraße vor der Marienschule in Meppen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 71-jähriger Fußgänger wurde auf dem Geh-/Radweg von einem vorbeifahrenden E-Scooter-Fahrer touchiert. Nach einer Ansprache hielt der Fahrer an, ging bedrohlich auf den Fußgänger zu und ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 10:46

    POL-EL: Papenburg - BMW beschädigt

    Papenburg (ots) - Am Freitag, dem 28. November 2025, gegen 13:30 Uhr, kam es in der Russelstraße in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin mit einem Mercedes beim Rückwärtsausparken einen in einer Parklücke geparkten BMW. Anschließend entfernte sich die Fahrerin unerlaubt vom Unfallort. Es werden Zeugen gesucht, insbesondere eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren