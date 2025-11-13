Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und der Bundespolizeiinspektion Konstanz-Ermittlungsfortschritt nach gemeinschaftlicher gef. Körperverletzung am Bahnhof Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ermittler der Bundespolizeiinspektion Konstanz durchsuchten am gestrigen Mittwoch, 12. November 2025, mehrere Wohnungen im Raum Ravensburg. Vorausgegangen ist diesen Maßnahmen ein tätlicher Angriff einer Gruppe Heranwachsender im Alter von 19 und 20 Jahren auf einen allein reisenden 29-Jährigen, in dessen Folge einem der Beteiligten durch einen Biss ein Stück der Fingerkuppe abgetrennt worden war. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November 2025 am Bahnhof Ravensburg.

Aktuellen Ermittlungserkenntnissen zufolge, soll an besagtem Tattag eine Gruppe von fünf jungen Männern deutscher, rumänischer und deutsch-montenegrinischer Herkunft den 29-jährigen deutschen Staatsbürger angegriffen haben. Die Ermittler gehen momentan davon aus, dass der Biss in den Finger einer Abwehrreaktion in Folge des tätlichen Angriffs geschuldet war.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen der Bundespolizei wurden Beweismittel wie Mobiltelefone beschlagnahmt, die nun einer Auswertung zugeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

