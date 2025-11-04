PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Polizeieinsatz am Bahnhof Friedrichshafen Stadt

Friedrichshafen (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Nachmittag des 4. November 2025 am Bahnhof Friedrichshafen Stadt.

Ein stehengelassener Rucksack vor dem Revier der Bundespolizei führte zur Räumung und Sperrung des Bahnsteigs 1. Davon betroffen war auch der Zugverkehr auf Gleis 1, der für die Dauer der Maßnahmen auf die Nachbargleise umgeleitet wurde. Trotz Durchsagen am Bahnhof und in Zügen, konnte vorerst kein Besitzer des Rucksacks gefunden werden. Das Gepäckstück wurde nach Untersuchung durch Spezialkräfte als ungefährlich eingestuft und geöffnet. Dabei kam auch ein Sprengstoffspürhund der Bundespolizei zum Einsatz. Im Rucksack fanden die Beamten Hinweise auf den Besitzer.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der abgesperrte Bereich um 16:03 Uhr wieder frei gegeben.

Die Bundespolizei bittet in diesem Zusammenhang alle Reisenden, ihr mitgeführtes Gepäck nicht unbeaufsichtigt stehen zu lassen, sondern dies stets bei sich zu führen.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 0151-9018776 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 14:59

    BPOLI-KN: Mehrfach Gesuchter muss ins Gefängnis

    Konstanz (ots) - Bundespolizisten haben am vergangenen Wochenende bei einem Mann drei Haftbefehle vollstreckt. Am Sonntagvormittag (2. November 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen grenzüberschreitenden Fernreisebus am Grenzübergang Konstanz-Autobahn bei der Einreise nach Deutschland. Bei der Überprüfung eines kosovarischen Staatsangehörigen stellten die Beamten drei offene ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 12:15

    BPOLI-KN: Auseinandersetzung im Zug nach Streit mit Ex-Freundin

    Konstanz (ots) - Zu einer tätlichen Auseinandersetzung im Zug kam es am frühen Abend des 30. Oktober 2025. Ein bislang unbekannter Mann soll zwischen 17:10 Uhr und 17:30 Uhr mit einem 53-jährigen deutschen Staatsangehörigen im Seehas zwischen Engen und Konstanz aneinandergeraten sein. Vorausgegangen sei ein Streit zwischen dem alkoholisierten 53-Jährigen und seiner ehemaligen Lebensgefährtin, bei der er diese verbal ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 11:39

    BPOLI-KN: Versuchte Einreise trotz Einreiseverbot

    Singen (ots) - Am vergangenen Mittwoch, den 29. Oktober 2025, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 33-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen bei dessen Ankunft am Bahnhof Singen mit einem Zug aus der Schweiz. Gegen ihn lag ein bestehendes Einreiseverbot in die Bundesrepublik vor, gültig bis 2029. Kurz zuvor inhaftierte ihn die Polizei in der Schweiz kurzzeitig wegen unerlaubter Einreise und wegen des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren