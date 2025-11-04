Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Polizeieinsatz am Bahnhof Friedrichshafen Stadt

Friedrichshafen (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Nachmittag des 4. November 2025 am Bahnhof Friedrichshafen Stadt.

Ein stehengelassener Rucksack vor dem Revier der Bundespolizei führte zur Räumung und Sperrung des Bahnsteigs 1. Davon betroffen war auch der Zugverkehr auf Gleis 1, der für die Dauer der Maßnahmen auf die Nachbargleise umgeleitet wurde. Trotz Durchsagen am Bahnhof und in Zügen, konnte vorerst kein Besitzer des Rucksacks gefunden werden. Das Gepäckstück wurde nach Untersuchung durch Spezialkräfte als ungefährlich eingestuft und geöffnet. Dabei kam auch ein Sprengstoffspürhund der Bundespolizei zum Einsatz. Im Rucksack fanden die Beamten Hinweise auf den Besitzer.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der abgesperrte Bereich um 16:03 Uhr wieder frei gegeben.

Die Bundespolizei bittet in diesem Zusammenhang alle Reisenden, ihr mitgeführtes Gepäck nicht unbeaufsichtigt stehen zu lassen, sondern dies stets bei sich zu führen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell