Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Mehrfach Gesuchter muss ins Gefängnis

Konstanz (ots)

Bundespolizisten haben am vergangenen Wochenende bei einem Mann drei Haftbefehle vollstreckt.

Am Sonntagvormittag (2. November 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen grenzüberschreitenden Fernreisebus am Grenzübergang Konstanz-Autobahn bei der Einreise nach Deutschland.

Bei der Überprüfung eines kosovarischen Staatsangehörigen stellten die Beamten drei offene Haftbefehle fest. Aus einem Strafverfahren wegen versuchten schweren Bandendiebstahls hatte der Mann noch eine offene Restfreiheitstrafe von 110 Tagen zu verbüßen. Da er seine Strafe bislang nicht angetreten hatte, suchte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe nach dem Mann.

Wegen Beleidigung wurde der Mann in zwei weiteren Fällen von der selbigen Staatsanwaltschaft gesucht, nachdem ihn das Amtsgericht Karlsruhe zu Geldstrafen verurteilt hatte, die er bisher schuldig blieb und vor Ort nicht aufbringen konnte. Ersatzweise muss er dafür nun eine Haftstrafe antreten.

Zur Verbüßung der insgesamt rund 12-monatigen Freiheitsstrafe brachten ihn in die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell