Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Versuchte Einreise trotz Einreiseverbot

Singen (ots)

Am vergangenen Mittwoch, den 29. Oktober 2025, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 33-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen bei dessen Ankunft am Bahnhof Singen mit einem Zug aus der Schweiz. Gegen ihn lag ein bestehendes Einreiseverbot in die Bundesrepublik vor, gültig bis 2029. Kurz zuvor inhaftierte ihn die Polizei in der Schweiz kurzzeitig wegen unerlaubter Einreise und wegen des Versuchs, sich einer polizeilichen Maßnahme zu entziehen.

Die Bundespolizei nahm den Mann in Gewahrsam und wies ihn am Folgetag, den 30. Oktober 2025, über den Flughafen Stuttgart direkt in sein Heimatland zurück. Zur Sicherung der entstehenden Kosten der Zurückweisung musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

