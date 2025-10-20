PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Beleidigung im Zug

Singen (ots)

Mit wüsten Ausdrücken soll ein 25-jähriger Fahrgast am Samstag, den 18.10.2025, andere Reisende beschimpft haben.

Der polnische Staatsbürger habe gegen 16:45 Uhr, offensichtlich alkoholisiert, im Seehas zwischen Schaffhausen und Singen umhergeschrien und dabei Mitreisende beleidigt. Der Triebfahrzeugführer informierte die Bundespolizei, die den Mann sowie Zeugen des Sachverhalts am Bahnhof in Singen feststellen konnte. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung eingeleitet, er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Wenig später fiel er erneut am Bahnhof durch verbale Ausfälle auf. Die Bundespolizei nahm den Mann bis zu seiner Heimreise am Abend in Gewahrsam.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

