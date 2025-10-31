Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Auseinandersetzung im Zug nach Streit mit Ex-Freundin

Konstanz (ots)

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung im Zug kam es am frühen Abend des 30. Oktober 2025.

Ein bislang unbekannter Mann soll zwischen 17:10 Uhr und 17:30 Uhr mit einem 53-jährigen deutschen Staatsangehörigen im Seehas zwischen Engen und Konstanz aneinandergeraten sein. Vorausgegangen sei ein Streit zwischen dem alkoholisierten 53-Jährigen und seiner ehemaligen Lebensgefährtin, bei der er diese verbal und körperlich angegangen sein soll. Der unbekannte Mitreisende ging dazwischen um den Übergriff zu beenden was in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet haben soll. Am Haltepunkt Allensbach beförderte der Unbekannte den 53-Jährigen aus dem Zug. Dabei hat sich dieser Verletzungen zugezogen.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nun wegen Körperverletzung sowohl gegen den 53-jährigen wie auch den unbekannten Mann.

