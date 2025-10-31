PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Auseinandersetzung im Zug nach Streit mit Ex-Freundin

Konstanz (ots)

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung im Zug kam es am frühen Abend des 30. Oktober 2025.

Ein bislang unbekannter Mann soll zwischen 17:10 Uhr und 17:30 Uhr mit einem 53-jährigen deutschen Staatsangehörigen im Seehas zwischen Engen und Konstanz aneinandergeraten sein. Vorausgegangen sei ein Streit zwischen dem alkoholisierten 53-Jährigen und seiner ehemaligen Lebensgefährtin, bei der er diese verbal und körperlich angegangen sein soll. Der unbekannte Mitreisende ging dazwischen um den Übergriff zu beenden was in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet haben soll. Am Haltepunkt Allensbach beförderte der Unbekannte den 53-Jährigen aus dem Zug. Dabei hat sich dieser Verletzungen zugezogen.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nun wegen Körperverletzung sowohl gegen den 53-jährigen wie auch den unbekannten Mann.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 11:39

    BPOLI-KN: Versuchte Einreise trotz Einreiseverbot

    Singen (ots) - Am vergangenen Mittwoch, den 29. Oktober 2025, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 33-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen bei dessen Ankunft am Bahnhof Singen mit einem Zug aus der Schweiz. Gegen ihn lag ein bestehendes Einreiseverbot in die Bundesrepublik vor, gültig bis 2029. Kurz zuvor inhaftierte ihn die Polizei in der Schweiz kurzzeitig wegen unerlaubter Einreise und wegen des ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 10:14

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle am Wochenende

    Konstanz / Singen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Wochenende drei offene Haftbefehle vollstreckt. Zwei Gesuchte konnten ihre Geldstrafe bezahlen und die Reise im Anschluss fortsetzen, ein Mann musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Am Freitagmittag (24. Oktober 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen deutschen ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:19

    BPOLI-KN: Beleidigung im Zug

    Singen (ots) - Mit wüsten Ausdrücken soll ein 25-jähriger Fahrgast am Samstag, den 18.10.2025, andere Reisende beschimpft haben. Der polnische Staatsbürger habe gegen 16:45 Uhr, offensichtlich alkoholisiert, im Seehas zwischen Schaffhausen und Singen umhergeschrien und dabei Mitreisende beleidigt. Der Triebfahrzeugführer informierte die Bundespolizei, die den Mann sowie Zeugen des Sachverhalts am Bahnhof in Singen feststellen konnte. Gegen den 25-Jährigen wurde ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren