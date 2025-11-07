Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im grenzüberschreitenden Zug

Bietingen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben bei einer Kontrolle in einem IC auf Höhe Bietingen eine Person mit zwei offenen Vollstreckungshaftbefehlen festgestellt. Der Gesuchte konnte seine Geldstrafe nicht bezahlen und muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Donnerstagabend (6. November 2025) haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen pakistanischen Staatsangehörigen im IC 480 auf Höhe Bietingen bei der Einreise in das Bundesgebiet kontrolliert. Gegen den 39-Jährigen lagen zwei offene Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Dresden vor. Das Amtsgericht Dippoldiswalde hatte im November 2019 und im September 2021 jeweils einen Strafbefehl wegen Sachbeschädigung gegen ihn erlassen. Beide Zahlungen war er bislang schuldig geblieben. Der Mann konnte die Geldstrafe vor Ort nicht begleichen und muss daher eine insgesamt 125-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

