Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Baucontainer auf Baustelle
Wietmarschen (ots)
In der Zeit von Montag, 01.12.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, 02.12.2025, 07:45 Uhr betraten bislang unbekannte Täter ein Baustellengelände an der Straße Achterort in Wietmarschen. Dort öffneten sie gewaltsam einen Baucontainer und entwendeten daraus diverse Werkzeuge. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell