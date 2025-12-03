POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Baucontainer auf Baustelle

Lingen (ots) - In der Zeit von Montag, 01.12.2025, 11:30 Uhr bis Dienstag, 02.12.2025, 08:00 Uhr kam es in der Pastor-Tiehen-Straße in Lingen zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugang zu dem Container und entwendete daraus mehrere Elektrogeräte, darunter Beleuchtungskörper. Die Schadenshöhe wird auf rund 90 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, ...

