Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 29.11.2025

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Landkreis Verden

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Verden. Am Freitag, gegen 11:00 Uhr, kommt es in der Achimer Straße zu einem Verkehrsunfall, indem die 87-jährige Unfallverursacherin beim Abbiegevorgang nach links in die Dauelser Dorfstraße den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 16-jährigen Motorradfahrer übersieht. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung des Motorradfahrers kommt es zum Zusammenstoß, wodurch der 16-jährige Fahrzeugführer schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt wird.

Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen

Verden. Am Freitagnachmittag kommt es auf der Straße Osterkrug zu einem Auffahrunfall, wodurch alle fünf Insassen des Pkw, auf welchen aufgefahren wurde, verletzt wurden. Die Personen wurden mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war zur Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

Bereich Landkreis Osterholz

Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Schwanewede. Am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte der Polizeistation Schwanewede einen Pkw und stellten dabei fest, dass der 21-jährige Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und mit einem, für den öffentlichen Straßenverkehr, nicht zugelassenen Pkw unterwegs. Dem Fahrzeugführer drohen nun hohe Strafen.

