PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Gezielte Kontrollen der Polizei und der Stadt Osterholz-Scharmbeck in der Innenstadt+

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Polizeikräfte führten heute gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Osterholz-Scharmbeck gezielte Kontrollen von E-Scooter- und Fahrradfahrenden in der Osterholz-Scharmbecker Innenstadt durch. Hintergrund der Maßnahme waren vermehrte Beschwerden über rücksichtsloses Verhalten sowie verschiedene Verkehrsverstöße, darunter das Befahren von Gehwegen, das Fahren zu zweit oder die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt.

Insgesamt überprüften die Beamtinnen und Beamten 27 E-Scooter- und Fahrradfahrende. Dabei wurden folgende Verstöße festgestellt:

   - Acht E-Scooter-Fahrende befuhren unerlaubt die Fußgängerzone.
   - 19 Radfahrende befuhren verbotswidrig die Fußgängerzone im 
     Bereich einer Baustelle.

Die Kontrolle wurde überwiegend positiv aufgenommen.

Wichtige Regeln für das Fahren mit E-Scootern:

   - E-Scooter müssen versichert sein und ein gültiges 
     Versicherungskennzeichen führen.
   - Fahrerinnen und Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein.
   - E-Scooter benötigen eine funktionierende Beleuchtung (vorn weiß,
     hinten rot).
   - In Fußgängerzonen und auf Gehwegen darf nicht gefahren werden.
   - Die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt ist verboten. 
     (Bußgeld 100 Euro, 1 Punkt).
   - Für Alkohol- und Drogeneinfluss gelten dieselben Grenzwerte wie 
     für Pkw-Fahrende; für Fahranfänger gilt ein absolutes Alkohol- 
     und Drogenverbot.

Die Polizei Osterholz bewertet die Kontrollmaßnahme als erfolgreich und kündigt an, auch künftig ähnliche Schwerpunktaktionen durchzuführen, um die Sicherheit in der Innenstadt weiter zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Emily Warnke
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren