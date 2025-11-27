Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zeugenaufruf - Gefährdung des Straßenverkehrs++Unfall bei Spurwechsel++Pkw übersieht Transporter+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Zeugenaufruf - Gefährdung des Straßenverkehrs+

Verden. Am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr kam es auf der Bremer Straße zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließendem Unfall. Ein 21-jähriger VW-Fahrer befuhr die Bremer Straße in Richtung Hamburger Straße. In Höhe der Hausnummer 119 überholte er nach bisherigen Erkenntnissen mehrere an einer roten Ampel wartende Fahrzeuge und gefährdete dabei einen E-Scooter-Fahrer, der gerade die Fahrbahn überquerte. Kurz darauf kam es auf Höhe eines Supermarktes zum Zusammenstoß mit einem 59-jährigen VW-Fahrer, der vom Parkplatz auf die Bremer Straße in Richtung Hamburger Straße einbiegen wollte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Unfall bei Spurwechsel+

Achim/A1. Am Mittwochmorgen gegen 07:10 Uhr befuhr eine 38-jährige VW-Fahrerin den rechten Fahrstreifen der A1 in Richtung Münster und beabsichtigte in Höhe des Bremer Kreuzes auf den zweiten Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah sie einen 51-jährigen DAF-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Zusammenstoß touchierte die 38-Jährige einen 60-jährigen Scania-Fahrer, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Der VW und der DAF waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 9.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Pkw übersieht Transporter+

Lilienthal. Am Mittwochnachmittag gegen 14:20 Uhr kam es auf der K9 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 40-jähriger VW-Fahrer beabsichtigte, von der Viehlander Straße nach links auf die K9 in Richtung K8 abzubiegen. Dabei übersah er nach derzeitigen Erkenntnissen einen von links kommenden 33-Jährigen mit seinem Transporter, der die K9 in Richtung Osterholz befuhr. Der Transporter prallte in Folge des Zusammenstoßes gegen einen Linienbus, der auf dem Linksabbiegerstreifen verkehrsbedingt hielt. Sowohl der 33-jährige Transporter-Fahrer als auch der 54-jährige Busfahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 23.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell