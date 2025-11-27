PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zeugenaufruf - Gefährdung des Straßenverkehrs++Unfall bei Spurwechsel++Pkw übersieht Transporter+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Zeugenaufruf - Gefährdung des Straßenverkehrs+

Verden. Am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr kam es auf der Bremer Straße zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließendem Unfall. Ein 21-jähriger VW-Fahrer befuhr die Bremer Straße in Richtung Hamburger Straße. In Höhe der Hausnummer 119 überholte er nach bisherigen Erkenntnissen mehrere an einer roten Ampel wartende Fahrzeuge und gefährdete dabei einen E-Scooter-Fahrer, der gerade die Fahrbahn überquerte. Kurz darauf kam es auf Höhe eines Supermarktes zum Zusammenstoß mit einem 59-jährigen VW-Fahrer, der vom Parkplatz auf die Bremer Straße in Richtung Hamburger Straße einbiegen wollte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Unfall bei Spurwechsel+

Achim/A1. Am Mittwochmorgen gegen 07:10 Uhr befuhr eine 38-jährige VW-Fahrerin den rechten Fahrstreifen der A1 in Richtung Münster und beabsichtigte in Höhe des Bremer Kreuzes auf den zweiten Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah sie einen 51-jährigen DAF-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Zusammenstoß touchierte die 38-Jährige einen 60-jährigen Scania-Fahrer, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Der VW und der DAF waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 9.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Pkw übersieht Transporter+

Lilienthal. Am Mittwochnachmittag gegen 14:20 Uhr kam es auf der K9 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 40-jähriger VW-Fahrer beabsichtigte, von der Viehlander Straße nach links auf die K9 in Richtung K8 abzubiegen. Dabei übersah er nach derzeitigen Erkenntnissen einen von links kommenden 33-Jährigen mit seinem Transporter, der die K9 in Richtung Osterholz befuhr. Der Transporter prallte in Folge des Zusammenstoßes gegen einen Linienbus, der auf dem Linksabbiegerstreifen verkehrsbedingt hielt. Sowohl der 33-jährige Transporter-Fahrer als auch der 54-jährige Busfahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 23.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Emily Warnke
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 09:47

    POL-VER: +Leicht verletzt nach Auffahrunfall++Pkw kommt von Fahrbahn ab+

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Leicht verletzt nach Auffahrunfall+ Achim. Am Dienstagnachmittag gegen 16:35 Uhr kam es auf der L167 zu einem Auffahrunfall. Eine 18-jährige Ford-Fahrerin war auf der Embser Landstraße in Richtung Verden unterwegs, als sie das Abbremsen einer vorausfahrenden 49-jährigen Mitsubishi-Fahrerin zu spät bemerkte. In ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:05

    POL-VER: +Sachbeschädigung an Polizeistation++Mehrere Verkehrsunfälle+

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Sachbeschädigung an Polizeistation+ Lilienthal. In der Zeit von Freitag, 21:30 Uhr, und Montag, 06:40 Uhr, haben bislang unbekannte Täter den Außenbereich der Polizeistation Lilienthal beschädigt und beschmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen zerstörten die Täter im Außenbereich mehrere Bewegungsmelder und ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:52

    POL-VER: +Einbruch in Wohnhaus++Mehrere Verkehrsunfälle++Einbruch in Rohbau+

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Einbruch in Wohnhaus+ Oyten. In der Zeit von Samstag, 17:40 Uhr, und Sonntag, 14:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Zum Behlingsee ein. Mit Diebesgut flohen die Täter anschließend unerkannt. Hinweise zu verdächtigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren