POL-VER: +Einbruch in Wohnhaus++Mehrere Verkehrsunfälle++Einbruch in Rohbau+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Wohnhaus+

Oyten. In der Zeit von Samstag, 17:40 Uhr, und Sonntag, 14:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Zum Behlingsee ein. Mit Diebesgut flohen die Täter anschließend unerkannt. Hinweise zu verdächtigten Beobachtungen oder Personen können bei der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Radfahrer bei Unfall leicht verletzt+

Oyten. Am Sonntagmittag gegen 11:50 Uhr verletzte sich ein Radfahrer bei einem Unfall leicht. Ein 74-jähriger VW-Fahrer sowie ein 57-jähriger Radfahrer befuhren nacheinander einen Feldweg zwischen Backsberg und Am Holze in Richtung Am Holze, als der 74-Jährige den Radfahrer überholen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

+Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall+

Verden. Am Sonntagmittag gegen 12:45 Uhr kam es auf der Nienburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Eine 36-jährige VW-Fahrerin befuhr die Nienburger Straße in Richtung Verden, als sie nach links in die Groß Hutberger Straße abbog. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen einen entgegenkommenden 46-jähriger Mercedes-Fahrer. Durch den Zusammenstoß waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

+Pkw kommt von Fahrbahn ab+

Verden. Am Sonntagabend gegen 20:20 Uhr befuhr eine 18-jährige BMW-Fahrerin den Berliner Ring in Richtung Borsteler Weg, als sie nach bisherigen Erkenntnissen einem Tier auswich und aufgrund von Glätte von der Fahrbahn abkam. Die 18-Jährige touchierte einen Baum am Fahrbahnrand und kam auf der anderen Fahrbahnseite zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 9.150 Euro geschätzt und das Auto musste abgeschleppt werden.

+Sattelzug rutscht in Leitplanke+

Achim/A1. Am Sonntagabend gegen 21:15 Uhr kam es auf der A1 kurz vor dem Bremer Kreuz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sattelzug ins Schleudern geriet. Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer verlor auf der A1 in Richtung Hamburg aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sattelzug kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke sowie eine Lärmschutzwand. Anschließend schleuderte der Sattelzug nach links, kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen und blockierte alle drei Fahrstreifen. Bei dem Aufprall auf die Leitplanke und Lärmschutzwand wurden beide Bauwerke so stark beschädigt, dass Trümmerteile auf die unter der Autobahn verlaufende Straße "In den Ellern" stürzten. Diese ist derzeit aufgrund von Bauarbeiten glücklicherweise gesperrt. Eine nahegelegene Bahnstrecke war nicht betroffen, wurde jedoch zur Überprüfung kurzzeitig gesperrt. Aufgrund der entstandenen Schäden am Fahrzeug traten größere Mengen Betriebsflüssigkeit aus. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ärztlich versorgt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 200.000 Euro geschätzt Die A1 in Richtung Hamburg wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Sattelzuges zeitweise voll gesperrt. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten konnte die Fahrbahn gegen 02:40 Uhr wieder freigegeben werden.

+Pkw kollidiert mit Baum+

Ottersberg. Am Sonntagabend gegen 23:55 Uhr verletzten sich zwei Personen bei einem Verkehrsunfall leicht. Ein 30-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Lange Straße in Richtung Wallbrücke, als er nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines hell beleuchteten, entgegenkommenden Fahrzeugs nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Zwei weitere Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

+Verletzte bei Unfall+

Oyten. Am Sonntagabend gegen 20:25 Uhr kam es auf der Straße Am Triften zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger VW-Fahrer befuhr die Straße Am Triften und wollte nach rechts in die Hauptstraße abbiegen. Gleichzeitig befuhr eine 20-jährige BMW-Fahrerin die Hauptstraße und beabsichtigte nach rechts in die Straße Am Triften abzubiegen. Beim Abbiegen geriet der BMW nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund der Witterungsverhältnisse ins Rutschen und kollidierte seitlich mit dem VW des 25-Jährigen. Die 20-Jährige Fahrerin des BMW sowie zwei Insassen des VW wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Rohbau+

Ritterhude. Am Sonntagabend kam es zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Rohbau eines Einfamilienhauses in der Neuen Landstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Wohnhaus und entwendeten diverses Werkzeug. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen, der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt+

Schwanewede. Am Sonntagabend gegen 21:00 Uhr ereignete sich auf der Hauptstraße ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 47-jähriger Fahrer eines Hyundai verlor nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer sowie eine 45-jährige Insassin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Eine 21-jährige Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw war nicht mehr fahrbreit und musste abgeschleppt werden.

+Pkw geriet in Gegenverkehr+

Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagabend gegen 21:10 Uhr kam es auf der B74 zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Settenbecker Straße von Scharmbeckstotel in Richtung Osterholz-Scharmbeck, als er nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund von Glätte beim Abbiegen auf die Ritterhuder Straße ins Rutschen geriet. Der 27-Jährige überfuhr dabei eine Verkehrsinsel und kollidierte im Gegenverkehr mit einem Mercedes einer 57-Jährigen, die auf der Ritterhuder Straße in Richtung B74 unterwegs war. Die 57-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

