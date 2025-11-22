Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Mit Alkohol hinterm Steuer +++ Bei Rot über die Ampel +++ Unfall in Oyten +++ Gefrorene Frontscheibe +++

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Mit Alkohol hinterm Steuer

Achim. In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Kollegen der Achimer Polizei eine 29-jährige Fahrzeugführerin aus Achim, die mit ihrem Pkw die Uesener Feldstraße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stehen könnte. Nach der Durchführung eines Atemalkoholtests bestätigte sich dieser Verdacht, sodass bei der Fahrerin eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Bei Rot über die Ampel

Ottersberg. Am Freitagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straßen Wümmingen und Bremer Damm. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Unfallverursacher mit seinem Mercedes bei Rot über die Ampel. Anschließend kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem kreuzenden Pkw Ford. Durch den Zusammenprall wurde die Fahrerin des Ford leicht verletzt.

Unfall in Oyten

Oyten. Am Freitagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straßen Hauptstraße und Achimer Landstraße, in Oyten. Hierbei beabsichtigte ein 45-jähriger Fahrer eines Toyota von der Hauptstraße nach links in die Achimer Straße abzubiegen und übersah augenscheinlich den vorfahrtberechtigten Fahrer eines Skoda. Durch den Zusammenstoß wurden beide Beteiligte leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Laut Polizeiangaben entstand ein Schaden von ca. 13.000 EUR.

Gefrorene Frontscheibe

Achim. Am Freitag kam es in den Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Bereich der Borsteler Landstraße in Achim. Der 30-jährige Unfallverursacher schätzte augenscheinlich aufgrund seiner noch gefrorenen Frontscheibe den Seitenabstand zu einem ordnungsgemäß abgestellten Pkw Fiat falsch ein, weshalb es zu einer Kollision der Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von über 20.000 EUR. Im Zuge dessen appelliert die Polizei nochmals eindringlich, vor Fahrtantritt für freie Sicht im Fahrzeug zu Sorgen, um eben solch genannte Unfälle zu vermeiden.

Landkreis Osterholz

Fußgänger springt auf Fahrbahn

Osterholz-Scharmbeck. Im Stadtgebiet Osterholz-Scharmbeck kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Verkehrsunfall. In der Ritterhuder Straße sprang unvermittelt eine männliche Person auf die Fahrbahn. Der Fahrer eines Lkw musste eine Notbremsung vollziehen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der nachfolgende Fahrer eines VW Polo erkannte das Bremsmanöver augenscheinlich zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Der Fahrer und die Beifahrerin des Polos stiegen nach dem Zusammenstoß aus und flüchteten fußläufig, genauso wie der Fußgänger der auf die Fahrbahn gesprungen war. Der 26-jährige Fahrer und seine Beifahrerin konnten kurze Zeit später angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Fahrer des Polos wurde zudem bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der beteiligte Fußgänger ist weiterhin unbekannt.

