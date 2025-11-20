Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Tödlicher Verkehrsunfall++Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall++Einbruch in Doppelhaushälfte+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Tödlicher Verkehrsunfall+

Dörverden. Am Mittwochmorgen ist ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 61-Jährige gegen 07:10 Uhr auf der Dörverdener Straße in Richtung Westen unterwegs, als er etwa 100 Meter vor dem Ortseingang Westen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die K 15 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

+Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall+

Verden. Am Mittwochabend kam es gegen 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer die Straße Osterkrug aus Fahrtrichtung Verden und wendete auf dem Parkplatz eines dort gelegenen Supermarktes, um in Richtung Autobahn zurückzufahren. Beim Wiedereinbiegen in die L 171 übersah er aus bislang ungeklärter Ursache den aus Verden kommenden Dacia eines 58-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Doppelhaushälfte+

Ritterhude. In der Zeit von Dienstag, 12:30 Uhr, und Mittwoch, 12:20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in der Lesumstoteler Straße ein. Nachdem in den Wohnräumen mehrere Schränke durchsucht wurden, flohen die Täter nach ersten Erkenntnissen ohne Diebesgut. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen, der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

