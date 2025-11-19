Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Pkw in Vollbrand++Pedelec-Fahrer verletzt++Pkw gerät auf Gegenfahrbahn++Auffahrunfall auf A27++Einbruch in Kirche+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Pkw in Vollbrand+

Verden/A27. Am Dienstagmorgen gegen 06:20 Uhr geriet auf der A27 in Fahrtrichtung Walsrode ein Mercedes in Brand. Der 56-jährige Fahrer bemerkte während der Fahrt einen Leistungsverlust sowie ungewöhnliche Hitze und Rauch aus der Lüftung. Kurz vor der Anschlussstelle Verden-Nord hielt er sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen an, wo es schließlich in Vollbrand geriet. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die A27 zunächst vollständig und bis ca. 13:30 Uhr einspurig gesperrt. Durch die Sperrung entstand zeitweise ein Rückstau von etwa fünf Kilometern. Der Gesamtschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf ca. 50.000 Euro.

+Pedelec-Fahrer verletzt+

Verden. Am Dienstagmorgen gegen 06:30 Uhr kam es auf der Lindhooper Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Eine 70-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr die Lindhooper Straße in Richtung Johanniswall, als ein Pedelec-Fahrer die Fahrbahn an der Ampel überquerte, obwohl die Ampel für ihn Rot zeigte. Beim Überqueren kam es zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer verletzte sich dabei leicht und es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

+Pkw gerät auf Gegenfahrbahn+

Oyten. Am Dienstag gegen 17:00 Uhr geriet ein 90-jähriger Fahrer eines VW aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem VW eines entgegenkommenden 49-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurde der VW des 90-Jährigen gegen ein Metall-Holz-Geländer am Fahrbahnrand geschleudert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 20.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Oyten unter Telefon 04207-911060 zu melden.

+Auffahrunfall auf A27+

Walsrode/A27. Am Dienstag gegen 19:50 Uhr mussten die Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Langwedel zu einem Verkehrsunfall auf der A 27 ausrücken. Ein 50-jähriger Fahrer eines Fiat befuhr den Überholfahrstreifen in Richtung Hannover, als ein nachfolgender 59-jähriger Fahrer eines Skoda auf seinen Fiat auffuhr. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 23.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Kirche+

Schwanewede. In der Zeit von Sonntag, 10:00 Uhr, und Dienstag, 15:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Kirche in der Hannoversche Straße ein. Nachdem mehrere Schränke geöffnet wurden, flohen die Täter nach ersten Erkenntnissen ohne Diebesgut. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen, der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

