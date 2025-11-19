Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zusatz Angabe der Straße: +Pkw gerät auf Gegenfahrbahn+

Landkreise Verden & OSterholz (ots)

+Pkw gerät auf Gegenfahrbahn+

Oyten. Am Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr geriet auf der Straße Brillkamp ein 90-jähriger Fahrer eines VW aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem VW eines entgegenkommenden 49-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurde der VW des 90-Jährigen gegen ein Metall-Holz-Geländer am Fahrbahnrand geschleudert. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 20.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Oyten unter Telefon 04207-911060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell