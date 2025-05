POL-WES: Xanten - Pedelecfahrer wird bei Alleinunfall schwer verletzt

Dinslaken (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 14.30 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, brachen Täter in eine Wohnung eines Reihenhauses an der Elisabethstraße ein. Polizeibeamte stellten an der Wohnungstür Hebelmarken fest. Die Unbekannten stahlen Geld. Ob sie noch mehr entwendeten, prüft die Kriminalpolizei. Sie bittet Zeugen, dass sie sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in ...

