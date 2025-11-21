Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Pkw kommt von Fahrbahn ab++Einbruch in Einfamilienhäuser++Mofa kommt von Fahrbahn ab++Zusammenstoß mit drei Beteiligten++Leicht Verletzter bei Verkehrsunfall+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Pkw kommt von Fahrbahn ab+

Oyten. Am Donnerstagmittag gegen 13:00 Uhr kam es auf der Tüchtener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger VW-Fahrer befuhr die Tüchtener Straße in Richtung K 5, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und im rechten Seitenraum mit einem Baum kollidierte. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Einfamilienhäuser+

Schwanewede. Am Donnerstagmittag gegen 13:30 Uhr kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in der Ostlandstraße. Bei beiden Einbrüchen gaben sich die zwei bislang unbekannten Täter als Wasserwerker aus und gelangten so in das Haus. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrüche miteinander zusammenhängen. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen, der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen

+Mofa kommt von Fahrbahn ab+

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagmorgen gegen 06:30 Uhr kam ein Mofa-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei leicht. Ein 19-jähriger Mofa-Fahrer befuhr den Oldenbütteler Weg in Richtung Oldenbüttel, als ihm nach bisherigen Erkenntnissen in der Kurve ein Pkw mit eingeschaltetem Fernlicht entgegenkam. Durch die Blendung kam der 19-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er verletzte sich dabei leicht. Der Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum beteiligten Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Zusammenstoß mit drei Beteiligten+

Ritterhude. Am Donnerstag gegen 07:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Renault-Fahrer die B74 in Richtung Bremen und bog nach links in die Verlängerung der Bremer Landstraße in Richtung Bremen-Marßel ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines 36-Jährigen, der mit seinem Mercedes die B74 in Richtung Stade befuhr. Im Verlauf kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Renault gegen einen im Einmündungsbereich haltenden Mitsubishi einer 47-Jährigen geschoben wurde, die gerade auf die B74 fahren wollte. Der 27-Jährige und der 36-Jährige wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

+Leicht Verletzter bei Verkehrsunfall+

Ritterhude. Am Donnerstagnachmittag gegen 17:15 Uhr kam es auf der B74 zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-Jährige beabsichtigte mit ihrem Ford von der B74 nach links in die Bremer Landstraße einzubiegen. Dabei schätzte sie den Abstand zum vorfahrtsberechtigten, entgegenkommenden VW eines 27-Jährigen falsch ein, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt, sein Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

