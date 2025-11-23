Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Landkreis Verden +++ Versuchter Einbruch in Achim +++ Täter flüchtig +++ Mit über 3 Promille am Steuer +++ Diebstahl aus Verkaufsraum +++ Täter nach Diebstahl gestellt +++

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Versuchter Einbruch in Achim +++ Täter flüchtig +++ Mit über 3 Promille am Steuer +++ Diebstahl aus Verkaufsraum +++ Täter nach Diebstahl gestellt +++

Versuchter Einbruch in Achim

Achim. Am Samstagabend kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung in der Brüne-Rustedt-Straße. Ein bislang unbekannter männlicher Täter verschaffte sich Zugang zu einer Wohnung und wurde dort durch den Wohnungsinhaber überrascht. Der Täter ergriff die umgehend die Flucht. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Täter flüchtig

Oyten. Am Samstagabend betrat ein Täter einen Verbrauchermarkt in der Straße Wehlacker in Oyten. Er verwickelte zwei Mitarbeiter in ein Gespräch. Währenddessen verschafften sich zwei weitere Täter unbefugt Zugang zum Lager des Marktes. Dort brachen sie einen Gitterwagen auf und entwendeten diverse Tabakwaren. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Mit über 3 Promille am Steuer

Achim. Am Samstag meldete sich in den Nachmittagsstunden ein aufmerksamer Bürger auf der Wache des Polizeikommissariats Achim. Ihm war auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Fritz-Lieken-Eck in Achim eine augenscheinlich alkoholisierte Person aufgefallen, die im Begriff war, mit dem Auto loszufahren. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zum Antreffen des 50-jährigen Fahrzeugführers aus Achim, der nunmehr mit seinem Pkw an seiner Wohnanschrift angekommen war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass der nunmehr Beschuldigte absolut fahruntüchtig war. Der Test ergab einen Wert von über drei Promille. Es folgten die Einleitung eines Strafverfahrens, eine Blutentnahme bei dem Probanden sowie die Beschlagnahme des Führerscheins.

Diebstahl aus Verkaufsraum

Achim. Am frühen Samstagmittag kam es in Achim in der Obernstraße zu einem Diebstahl aus einem Geschäft. Ein Mann und eine Frau betraten das Geschäft. Während der Mann die Mitarbeiterin unter einem Vorwand aus dem Geschäft lockte, ergriff die Frau diverse Schmuckstücke aus einer Kiste. Anschließend verließen die beiden Personen fluchtartig das Geschäft über den Wochenmarkt. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Täter nach Diebstahl gestellt

Achim. Am Samstag kam es in der Mittagszeit zu einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Bremer Straße in Achim. Zwei männliche Täter steckten diverse Flaschen Alkoholika in eine Sporttasche und verließen fluchtartig den Markt. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zum Ergreifen der flüchtigen Täter, die sich in einem angrenzenden Garten versteckt hatten. Das Diebesgut konnte wieder an die Mitarbeiter des Supermarktes ausgehändigt werden.

Landkreis Osterholz

+++ Raub in Wohnung +++ Unfall in Ritterhude +++

Raub in Wohnung

Ritterhude. Am Samstagmittag kam es in einem Seniorenheim in der Straße Kolde Würde zu einem Raub auf eine 87-jährige Bewohnerin. Zwei bislang unbekannte Frauen verschafften sich unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung der Geschädigten und rissen ihr anschließend mehrere Goldketten vom Hals. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen im Halsbereich. Zeugen, die Hinweise zu den möglichen Täterinnen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter der Tel. 04791-3070 zu gemeldet.

Unfall mit Ritterhude

Ritterhude. Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 151 in Ritterhude. Die 82-jährige Fahrerin eines Renault beabsichtigte von der Straße Nordseite nach links auf die L151 einzubiegen. Hierbei übersah sie den 23-jährigen Fahrer eines VW Golf, der die L151 in Richtung Osterholz befuhr. Durch den anschließenden Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 10.500 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallhergang können der Polizei Ritterhude unter 04292-811740 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell