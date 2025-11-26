Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Leicht verletzt nach Auffahrunfall++Pkw kommt von Fahrbahn ab+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Leicht verletzt nach Auffahrunfall+

Achim. Am Dienstagnachmittag gegen 16:35 Uhr kam es auf der L167 zu einem Auffahrunfall. Eine 18-jährige Ford-Fahrerin war auf der Embser Landstraße in Richtung Verden unterwegs, als sie das Abbremsen einer vorausfahrenden 49-jährigen Mitsubishi-Fahrerin zu spät bemerkte. In der Folge fuhr die 18-Jährige auf den Mitsubishi auf. Die 49-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Pkw kommt von Fahrbahn ab+

Schwanewede. Am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr kam eine 77-jährige Hyundai-Fahrerin auf der L149 nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei schwer. Die 77-Jährige befuhr die Betonstraße in Richtung Schwanewede, als sie in Höhe des Ortsteils Brundorf nach bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Leitpfosten und einem Ampelmast kollidierte. Sie wurde dabei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

