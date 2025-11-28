Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Pkw gerät in Vollbrand++Verletzte nach Unfall++Fahrzeuge nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Pkw gerät in Vollbrand+

Kirchlinteln. Am Donnerstagmorgen gegen 07:40 Uhr geriet auf der Hauptstraße zwischen Kirchlinteln und Klein Linteln ein Mercedes in Brand. Der 63-jährige Fahrer war aus Klein Linteln kommend in Richtung Kirchlinteln unterwegs, als sich im vorderen linken Bereich seines Fahrzeugs ein Feuer entwickelte. Trotz des Einsatzes eines Feuerlöschers konnte der Brand nicht eingedämmt werden. Der Pkw brannte vollständig aus. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein technischer Defekt die Ursache. Verletzt wurde niemand.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Verletzte nach Unfall+

Osterholz-Scharmbeck. Eine 74-jährige Mercedes-Fahrerin übersah am Donnerstagvormittag eine 29-jährige Opel-Fahrerin. Die 74-Jährige befuhr die Käthe-Kollwitz-Straße in Richtung Wesermünder Straße, als sie an der Kreuzung zur Wesermünder Straße und Sandbergstraße die 29-Jährige übersieht, die auf der Wesermünder Straße in Richtung Sandbergstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wird die 29-Jährige gegen einen Nissan einer 33-Jährigen geschleudert. Die 29-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

+Fahrzeuge nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit+

Vollersode. Am Donnerstagnachmittag gegen 17:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten Pkw. Ein 41-jähriger VW-Fahrer war auf der Stedener Straße unterwegs und beabsichtigte im Kreuzungsbereich die B74 zu überqueren und in die Bergstraße zu fahren. Dabei übersieht er den von rechts kommenden Fiat eines 38-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Fiat auf einen in der Bergstraße wartenden Opel eines 58-Jährigen geschoben. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 12.500 Euro geschätzt.

+Unfall an Kreuzung+

Vollersode. Am Donnerstagmittag gegen 12:40 Uhr kam es auf der K19 zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Eine 31-jährige VW-Fahrerin befuhr die Friedensheimer Straße, als sie nach links auf die Bergstraße abbiegen wollte. Dabei übersah sie einen von links kommenden 46-jährigen Opel-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell