Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Eigentümer zu Dressursattel gesucht

Landkreis Verden (ots)

Verden. Am 22.09.2025 wurde an der Lindhooper Straße im Bereich der Niedersachsenhalle ein alter Dressursattel Marke "Sellerie Forestier", Sitzgröße 16 Zoll, aufgefunden. Der Sattel war der Finderin zuvor bereits im Stadtgebiet von zwei bislang unbekannten Männern zum Verkauf angeboten worden. Derzeit ist noch unklar, ob der Sattel möglicherweise gestohlen wurde.

Da auch nach einem ersten Presseaufruf bislang kein Eigentümer oder keine Eigentümerin ermittelt werden konnte, bittet die Polizei Verden weiterhin um Hinweise. Informationen zum Eigentümer oder zur Eigentümerin nimmt die Polizei Verden unter 04231-8060 entgegen. Bei Abholung durch den rechtmäßigen Eigentümer ist ein Eigentumsnachweis vorzuzeigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell