POL-UN: Fröndenberg/Unna - Bilanz eines Schwerpunkteinsatzes

Fröndenberg/Unna (ots)

Bei einem Schwerpunkteinsatz zur Überprüfung der Sozialvorschriften im gewerblichen Personen- und Güterverkehr hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna am Mittwoch (24.09.2025) und Donnerstag (25.09.2025) von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr auf der B233 in Fröndenberg/Unna, am Ausbauende in beide Fahrtrichtungen insgesamt 103 Fahrzeuge kontrolliert.

Hier das Ergebnis der Kontrollaktion, die gemeinsam mit Polizistinnen und Polizisten des LAFP Selm (Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten) durchgeführt wurde:

- 29x Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen das Fahrpersonalgesetz, d.h. Lenk- und Ruhezeiten wurden nicht eingehalten - 4x Strafanzeigen wegen manipulierter Abgasanlagen - 2x Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerkarte - 3x Ordnungswidrigkeitenanzeigen, weil die Ladung nicht ausreichend gesichert war - 3x Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Technik (defekte Reifen) - 4x Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Geschwindigkeit - 2x Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Lizenzverstoß - 1x Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Berufskraftfahrerqualifikation - 2x Verwarnungsgelder, weil Dokumente nicht mitgeführt wurden

Besondere Vorkommnisse: Ein Klein-Lkw fiel mit manipulierter Abgasanlage auf. Das Motorsteuergerät wurde derart manipuliert, dass es einen AdBlue-Verbrauch vortäuschte. Der Lkw-Fahrer gab an, seit einem Monat durch Europa zu fahren, ohne AdBlue getankt zu haben.

Ein weiterer Fahrer eines Klein-Lkw gab an, seit 100.000 km kein AdBlue mehr getankt zu haben. Das Steuergerät war ebenfalls manipuliert. Die Steuergeräte wurden ausgebaut und sichergestellt.

Mehrere Lkw-Fahrer versuchten darüber hinaus ihre Lenk- und Ruhezeiten zu manipulieren, indem sie ohne eingelegte Fahrerkarte fuhren.

Ein Lkw wurde ohne Kontrollgerät geführt.

Zudem wurden drei erhebliche Beschädigungen an Lkw-Reifen festgestellt. Die Reifen mussten vor Ort gewechselt werden. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr wird die Kreispolizeibehörde Unna auch in Zukunft derartige Einsätze mit dem Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) durchführen und Verstöße konsequent ahnden.

