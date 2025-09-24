PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Kradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Werne (ots)

Am Dienstag (23.09.2025) kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Werne.

Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Lünen befuhr die Varnhöveler Straße in Richtung Cappenberg. In einer Kurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall.

Der 19-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Die Varnhöveler Straße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme von 15:30 Uhr bis 16:50 Uhr komplett gesperrt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna

