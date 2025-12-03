Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Einbruch in Container

Spelle (ots)

In der Zeit von Montag, 01.12.2025, 16:30 Uhr bis Dienstag, 02.12.2025, 07:45 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter einen Baustellencontainer an der Speller Straße in Spelle auf. Aus dem Container wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell