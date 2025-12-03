Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Einbruch auf Baustelle

Lünne (ots)

In der Zeit von Montag, 01.12.2025, 16:30 Uhr bis Dienstag, 02.12.2025, 07:40 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zugang zu einer Baustelle in der Heinrich-Schulte-Straße in Lünne, indem der Bauzaun beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf öffneten die Täter gewaltsam einen Baucontainer und entwendeten daraus mehrere Werkzeuge. Die Schadenshöhe wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

