POL-EL: Lingen - Küchenbrand in Einfamilienhaus

Lingen (ots)

Am Dienstag, 02.12.2025, gegen 15:50 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in der Von-Eichendorff-Straße in Lingen zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen ein Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen und fing feuer. Alle fünf anwesenden Personen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Eine 18-jährige Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Die Feuerwehr war mit 12 Fahrzeugen und 56 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Zufahrt zur Von-Eichendorff-Straße an der Von-Droste-Hülshoff-Straße wurde aufgrund der Rauchentwicklung zeitweise gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

