Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zusammenstoß zwischen Auto und Sattelzug

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Stadtteil Neckarau, an dem ein Mercedes und ein Sattelzug beteiligt waren, entstand erheblicher Sachschaden.

Eine 19-jährige Frau war kurz vor 16 Uhr mit einem Mercedes auf der Paul-Wittsack-Straße in Richtung Neckarauer Straße unterwegs. An der Einmündung zur Neckarauer Straße bog sie nach rechts in die Neckarauer Straße ein und missachtete sie die Vorfahrt eines 45-jährigen Mannes, der mit seinem Sattelzug den rechten Fahrstreifen der Neckarauer Straße stadtauswärts befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Mercedes so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sattelzug wurde ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die beiden beteiligten Fahrzeuglenker kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Die weiteren Unfallermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell