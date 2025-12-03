POL-EL: Papenburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Lingen (ots) - In der Zeit von Montag, 01.12.2025, 17:30 Uhr bis Dienstag, 02.12.2025, 07:00 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft insgesamt vier Container auf einer Baustelle an der Rheiner Straße in Lingen auf. Aus einem der Container wurden Starkstromkabel im Wert von etwa 500 Euro entwendet. Weitere Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in ...

