Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Einbruch in Einfamilienhaus
Papenburg (ots)
Am Dienstag, 02.12.2025, gegen 10:17 Uhr drang ein bislang unbekannter männlicher Täter nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Baltrumer Straße in Papenburg ein. Der Täter durchsuchte anschließend die Räumlichkeiten. Durch das Eintreffen eines Bewohners wurde er überrascht und flüchtete daraufhin über einen Holzzaun vom Grundstück in Richtung der Borkumer Straße. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell