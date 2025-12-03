Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Vermisster Mann tot aufgefunden

Lingen (ots)

Am Samstag gegen 17:20 Uhr wurde eine Person in einem Waldstück im Bereich der Straße "Am Berg" in Lingen im Rahmen einer Treibjagd von einem Jäger leblos aufgefunden. Bei der Person handelt es sich um den seit dem 29. Juli als vermisst gemeldeten Bernhard Weeme aus Lingen. Dieser konnte trotz der intensiven Suchmaßnahmen mit Drohnen, Hubschrauber, Spürhunden, Mantrailern und den örtlichen Feuerwehren nicht aufgefunden werden (wir berichteten). Aufgrund einer Öffentlichkeitsfahndung gingen Hinweise auf den Vermissten ein, welchen nachgegangen wurde. Ein weiterer Spürhundeeinsatz mit zeitlichem Abstand zur Vermisstenmeldung verlief ebenfalls negativ. Eine am Dienstag durchgeführte Obduktion bestätigte die Identität des Mannes eindeutig. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nicht, eine Fremdeinwirkung als Todesursache konnte ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet darum, das veröffentlichte und geteilte Bildmaterial wieder zu löschen.

