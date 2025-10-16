FW Voerde: Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung

Feuerwehr Voerde

Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung

Voerde

Am Samstag, dem 11.10.2025, zeigten die Teilnehmer*innen der Grundausbildung (Truppmann-Lehrgangs 1) was sie in den letzten 5 Wochen gelernt haben. In Theorie und Praxis galt es den Prüfern, Leiter der Feuerwehr Voerde Dirk Bosserhoff und dessen Stellvertreter Uwe Ettwig, ihr Können zu demonstrieren. In verschiedenen Übungen wie beispielsweise einem Löschangriff mit Schaum, Einsatz eines Sprungpolsters, oder aufstellen der Schiebleiter glänzten die Prüflinge mit ihrer guten Leistung. Die Ausbilder sind mächtig stolz und die Einheiten freuen sich auf die Unterstützung. Im Frühjahr startet der zweite Teil der Ausbildung. Nach diesem Teil ist die Grundausbildung dann abgeschlossen.

