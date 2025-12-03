Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfall auf der B402 - Zeugenaufruf

Haselünne (ots)

Am 23. November kam es gegen 20:30 Uhr auf der B402 im Bereich Dörgen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Ein 55-jähriger Fahrer eines Mercedes war aus Richtung Haselünne in Richtung Meppen unterwegs und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr (wir berichteten). Die Hintergründe des Geschehens sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Fahrer des Mercedes vor dem Unfall in einer nahegelegenen Seitenstraße schlafend in seinem Fahrzeug aufgehalten haben. Eine bislang unbekannte Person soll durch Klopfen an der Scheibe auf sich aufmerksam gemacht und den Mann angesprochen haben. Diese Person wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei zu melden. Auch weitere Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell