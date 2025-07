Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfallflucht geklärt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 22.07.2025 gegen 08:30 Uhr wurde ein Scoda Fabia in der Hauptstraße in Bad Dürkheim beschädigt. Ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Fahrer eines Hyundai fuhr in die Engstelle auf der Hauptstraße in Leistadt, von Weisenheim am Berg kommend in Richtung Bad Dürkheim ein, obwohl er Wartepflichtig war. Hierbei touchierte er den Scoda eines entgegenkommenden 67-Jährigen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Scoda entstand ein Sachschaden in Höhe von 800EUR. Der 67-Jährige informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des Hyundai als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers zum Unfallzeitpunkt dauern noch an. Gegen den Fahrer wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

