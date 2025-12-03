PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Eigentümer eines schwarzen Herrenrads gesucht

POL-EL: Lingen - Eigentümer eines schwarzen Herrenrads gesucht
Lingen (ots)

Die Polizei Lingen hat in den vergangenen Tagen ein Fahrrad (siehe Fotos) sichergestellt.

Am 23 November wurde ein schwarzes Herrenrad im Bereich der Waldstraße in Lingen aufgefunden.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Eigentümern. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

