Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Eigentümer eines schwarzen Herrenrads gesucht

Bild-Infos

Download

Lingen (ots)

Die Polizei Lingen hat in den vergangenen Tagen ein Fahrrad (siehe Fotos) sichergestellt.

Am 23 November wurde ein schwarzes Herrenrad im Bereich der Waldstraße in Lingen aufgefunden.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Eigentümern. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell