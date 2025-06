Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte überfallen Kurierfahrer und rauben Geld - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch, 18.06.2025, in Hannover einen Kurierfahrer überfallen und um Bargeld in unbekannter Menge erleichtert. Der Mann war in den Abendstunden im Bereich Bemerode unterwegs, als er von den Tätern bedrängt und zur Herausgabe des Geldes gebracht wurde. Der Mann blieb unverletzt, die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover fuhr der Mann am Mittwoch mehrere Verkaufsstände im Stadtgebiet Hannover an, um dort eingenommene Geldbeträge einzusammeln. An einem Erdbeer-Verkaufsstand an der Wülferoder Straße im Stadtteil Bemerode näherten sich gegen 20:00 Uhr zwei unbekannte Täter. Während ein Täter den Boten festhielt, nahm der andere das gerade erst in einem Kleintransporter der Marke Ford Sprinter verstaute Bargeld in zunächst unbekannter Höhe an sich. Danach verschwanden die Männer unerkannt. Der 70-Jährige blieb unverletzt. Kurz darauf suchte er ein Polizeikommissariat auf, um die Tat anzuzeigen.

Die Polizei ermittelt gegen die beiden Täter, zu denen keine Personenbeschreibung vorliegt, wegen Raubes.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511-109 5555 zu melden. /ram, fas

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell