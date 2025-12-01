Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht - Verkehrsinsel beschädigt

Lauenhagen (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 30.11.2025, gegen 16:50 Uhr, kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Hauptstraße in Lauenhagen (K27) nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Schaden liegt im dreistelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizei Stadthagen unter Tel. 05721 / 98220.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell