Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht - Verkehrsinsel beschädigt

Lauenhagen (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 30.11.2025, gegen 16:50 Uhr, kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Hauptstraße in Lauenhagen (K27) nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Schaden liegt im dreistelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizei Stadthagen unter Tel. 05721 / 98220.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
