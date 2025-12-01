Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Unfallflucht - Verkehrsinsel beschädigt
Lauenhagen (ots)
(Gav) Am Sonntag, den 30.11.2025, gegen 16:50 Uhr, kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Hauptstraße in Lauenhagen (K27) nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.
Der entstandene Schaden liegt im dreistelligen Bereich.
Hinweise bitte an die Polizei Stadthagen unter Tel. 05721 / 98220.
