Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Fenster eingeworfen - Polizei sucht Zeugen
Husum (ots)
(Gav) Am Samstag, 29.11.2025, zwischen 17:00 und 20:00 Uhr, begab sich ein bislang unbekannter Täter auf ein Grundstück in der Alten Dorfstraße in Husum und warf mit einem Stein ein Fenster im Erdgeschoss eines Wohnhauses ein. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt.
Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.
Hinweise nimmt die Polizei Stolzenau unter Tel. 05761 / 90200 entgegen.
