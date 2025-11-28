Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Steyerberg (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 27.11.2025, gegen 18:30 Uhr, kam es in Steyerberg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße Am Schierholz in Richtung Kirchstraße und touchierte dabei aus ungeklärter Ursache einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Audi A3. Der Verursacher bremste kurz ab, setzte seine Fahrt jedoch anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am beschädigten Fahrzeug entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Stolzenau unter Tel. 05761 / 90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell