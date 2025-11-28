PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Steyerberg (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 27.11.2025, gegen 18:30 Uhr, kam es in Steyerberg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße Am Schierholz in Richtung Kirchstraße und touchierte dabei aus ungeklärter Ursache einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Audi A3. Der Verursacher bremste kurz ab, setzte seine Fahrt jedoch anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am beschädigten Fahrzeug entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Stolzenau unter Tel. 05761 / 90200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 10:36

    POL-NI: Zwei Fahrzeuge nach Unfall nicht mehr fahrbereit

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Donnerstag, den 27.11.2025, gegen 17:22 Uhr, kam es auf der Großen Drakenburger Straße in Nienburg, im Bereich der Auffahrt zur B6, zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Fahrerin aus Schweringen wollte mit ihrem Audi A3 nach links auf die B6 auffahren. Dabei übersah sie eine 52-jährige Nienburgerin, die mit ihrem Skoda stadteinwärts unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 10:33

    POL-NI: Unfallflucht nach Zusammenstoß - Polizei sucht Zeugen

    Rehburg-Loccum (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 26.11.2025, gegen 11:20 Uhr, kam es in Münchehagen auf der Loccumer Straße (L 441) zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt entfernte. Der 84-jährige Fahrer eines VW Touran war aus Richtung Loccum kommend unterwegs, als ein bislang unbekannter Pkw - mutmaßlich ein blauer VW Polo -, aus der ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 10:26

    POL-NI: Ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert unterwegs

    Stadthagen (ots) - (Gav) Am Donnerstagabend kontrollierten Polizeibeamte gegen 21:35 Uhr einen 38-jährigen VW-Golf-Fahrer aus Stadthagen auf dem Ostring, nachdem dessen Fahrweise aufgefallen war. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem erheblich alkoholisiert am Steuer saß. Ein Atemalkoholtest ergab 1,36 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren