Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht nach Zusammenstoß - Polizei sucht Zeugen

Rehburg-Loccum (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 26.11.2025, gegen 11:20 Uhr, kam es in Münchehagen auf der Loccumer Straße (L 441) zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt entfernte.

Der 84-jährige Fahrer eines VW Touran war aus Richtung Loccum kommend unterwegs, als ein bislang unbekannter Pkw - mutmaßlich ein blauer VW Polo -, aus der Feldstraße oder dem Friedhofsweg kommend, in die rechte Fahrzeugseite des Touran fuhr. Der unbekannte Fahrer setzte daraufhin kurz zurück, fuhr dann jedoch unvermittelt in Richtung Ortsmitte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Rehburg-Loccum unter Tel. 05037 / 969840 entgegen.

