Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert unterwegs

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Donnerstagabend kontrollierten Polizeibeamte gegen 21:35 Uhr einen 38-jährigen VW-Golf-Fahrer aus Stadthagen auf dem Ostring, nachdem dessen Fahrweise aufgefallen war.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem erheblich alkoholisiert am Steuer saß. Ein Atemalkoholtest ergab 1,36 Promille.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

