Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert unterwegs

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Donnerstagabend kontrollierten Polizeibeamte gegen 21:35 Uhr einen 38-jährigen VW-Golf-Fahrer aus Stadthagen auf dem Ostring, nachdem dessen Fahrweise aufgefallen war.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem erheblich alkoholisiert am Steuer saß. Ein Atemalkoholtest ergab 1,36 Promille.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

